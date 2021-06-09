Врач объяснил причину всплеска заболеваемости COVID в Москве

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве является сиюминутным и обусловлен халатным отношением горожан к ношению масок, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками», - прокомментировал статистику Жемчугов. Он отметил, что в метро практически все пассажиры находятся без масок.

Также в Москве еще остаются жители без антител к инфекции, которые либо не привились, либо не переболели коронавирусом. В основном статистику пополняют москвичи именно из этой категории жителей.

«Они и заболевают. Главное сейчас - не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки», - продолжил иммунолог. Он предлагает упорядочить систему госпитализации и лечения, которая должна быть «точной и прицельной».

При этом врач видит и положительные стороны в росте случаев заболевания, поскольку это ускоряет формирование «иммунной прослойки» в обществе.

Ранее сообщалось, что суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 10 407 эпизодов в 84 регионах, что является максимумом с марта текущего года. В общей сложности в России зафиксировано 5 156 250 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 124 895 случаев. За последние сутки скончались 399 человек. Выписаны из больниц за 24 часа 9 814 россиян. В общей сложности успешно перебороли заболевание 4,76 млн пациентов. В Москве по последним данным выявлено 4124 больных ковидом.

