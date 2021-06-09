Всемирный банк: российская экономика восстанавливается, но на прогноз «оказывает давление» рост ставки ЦБ РФ

Всемирный банк опубликовал июньский доклад «Перспективы развития мировой экономики». В документе говорится, что мировая экономика переживает период активного, но неравномерного восстановления. Экономический рост наблюдается, главным образом, в нескольких крупных странах, а большинство стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (СФРСС) заметно отстают от них. Россия, отмечается в докладе, входит в число стран, где экономика демонстрирует устойчивое восстановление.

По прогнозам банка, в 2021 году ожидается рост глобальной экономики на 5,6% – это самый высокий за последние 80 лет показатель темпов восстановления после рецессии. Тем не менее, в мировом масштабе налицо преобладание риска негативного развития ситуации. В числе факторов – возможность новых волн COVID-19 и финансовых потрясений на фоне высокого уровня задолженности СФРРС.

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В России же, по прогнозам Всемирного банка, рост экономики России в 2021 году составит 3,2%. Поддержку ему окажут укрепление внутреннего спроса и рост цен на энергоносители. Восстановление, полагают в банке, будет устойчивым и в 2022 году – на сопоставимую величину на фоне ослаблений последствий пандемии и стабилизации цен на сырьевые товары.

«Такие факторы как геополитическая напряженность в 2021 году, включающая дополнительные санкции США, а также повышение ставки ЦБ РФ с исторически низких значений оказывают давление на прогноз», – говорится в документе.

Будет расти, Банк сказал!

Утверждение Всемирного банка, ожидающего устойчивого восстановления российской экономики с ростом по 3,2% в 2021–22 годах, закономерно, полагает директор казначейства РГС Банка Владимир Волков. В пользу такого прогноза говорит ряд причин. Во-первых – восстановление глобального спроса, о чем свидетельствуют последние данные ключевых индексов потребительского поведения, занятости и цен производителей. Во-вторых – глобальное ускорение темпов инфляции (как проявление экономического роста) и начало переосмысления политики количественного стимулирования, где важным моментом является точка перехода к стадии повышения ставок.

Кроме того, важнейшим фактором является «свет в конце тоннеля» в вопросе преодоления пандемии COVID-19. И, наконец, общая фундаментальная причина, работающая всегда: то, что когда-то снизилось или рухнуло, обязательно с течением времени начнет восстанавливаться и вырастет.



Основание для роста – укрепление внутреннего спроса и стабилизация цен на сырье, соглашается владелец компании Gerchik & Co Иван Крошный. Важно, что санкции США и повышение ключевой ставки Банком России уже учтены в этом прогнозе. В таких условиях, полагает эксперт, Банк России может нейтрализовать монетарный стимул – то есть, повысить процентную ставку. Шаг этот необходим, чтобы не вызвать инфляцию при активном росте экономики, а значит, изменение ключевой ставки, которое должно состояться уже 11 июня, вполне возможно.

Крошный добавляет также, что нынешний год может стать рекордным по росту мирового ВВП за последние 80 лет. К примеру, Всемирный банк ожидает самого быстрого выхода из рецессии, что, конечно, не может не радовать. Вместе с тем негативными факторами для России в этом году могут стать замедление темпа вакцинации населения и геополитическая напряженность.

С опорой на собственные силы

Экономика нашей страны, уже восстановившаяся после эпидемиологического шока, находится в процессе динамичного роста, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Такой рывок стал возможным благодаря, как внешним, так и внутренним факторам. К внешним следует отнести ралли на сырьевых и продовольственных рынках, а также начавшееся восстановление мировой экономики. К внутренним – эффективную государственную политику, которая позволила справиться с эпидемией и нивелировать негативное влияние неблагоприятной геополитической обстановки.

Сегодня влияние санкций на ситуацию в России стремится к нулю, полагает эксперт. Все основные рычаги воздействия со стороны западных держав уже давно задействованы. Россия, по сути, отлучена от мирового рынка ссудного капитала, и это, конечно, сказывается на стоимости ведения бизнеса и возможностях перспективного инвестирования. В то же время ориентация на частичную автаркию на основе несомненных успехов в области импортозамещения (особенно в системе военно-промышленного комплекса) в сочетании со спецификой функционирования базовых отраслей экономики позволили нашему обществу не только эффективно преодолеть острую фазу пандемического кризиса, но и заложить основы устойчивого роста, уверен Гожий.

Определяющая роль крупных производственных объединений в хозяйственных процессах, сильное влияние политики государства на экономику при оптимизации (если не сказать, минимизации) социальных расходов – все это, рассматриваемое в рамках концепции классической рыночной экономики в качестве системных недостатков, позволило не только сохранить макроэкономическую стабильность, но и создать основы мощного инерционного движения в направлении общего экономического роста, считает эксперт.

Но то, что позволило стране успешно преодолеть кризис и создать фундамент эффективного поступательного движения на ближайшие годы, выступает в качестве факторов, сдерживающих экономический рост, отмечает он.

Невысокий уровень конкуренции в производственной сфере, сохраняющаяся сырьевая зависимость, ограниченные возможности расширения потребительского спроса – эти обстоятельства определяют отставание темпов развития России от развитых экономических держав.

Одним из таких факторов является переход Банка России ко все более жесткой денежно-кредитной политике с постоянным повышением ключевой ставки, что автоматически предполагает снижение доступности кредитов для бизнеса, не втянутого в орбиту централизованного распределения финансов.

Тем не менее, уверен Анатолий Гожий, на горизонте нескольких лет Россию ожидает устойчивый экономический рост, средние темпы которого вполне будут соответствовать динамике развивающихся стран. Что же касается ускорения развития, то оно, учитывая специфику российской экономики, будет в наибольшей степени зависеть от мировой конъюнктуры сырьевых рынков. Важнейшую роль сыграет и эффективность государственной экономической политики, которая сегодня направлена на реализацию госпрограмм и все более централизованное регулирование крупного финансово-промышленного капитала.