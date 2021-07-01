Акции дня: бумаги «Лукойла» бьют рекорды

Лучше рынка торговались акции нефтяной компании «Лукойл» по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 1 июля. За день акции подорожали на +3,50% до 6996,5 рублей за бумагу. В течение торгов стоимость акции достигала 7005 рублей за штуку, что стало историческим рекордом. Последний раз рекорд был установлен в марте 2021 года.

Трейдеры скупали акции перед закрытием реестра под дивиденды за 2020 год, которое состоится 5 июля. Последние торги с «дивами» - 1 июля. Ранее акционеры компании одобрили выплаты в размере 213 рублей на обыкновенную акцию без учета промежуточных выплат. Всего на дивиденды направят 147,6 млрд рублей. С учетом промежуточных «дивов» за девять месяцев 2020 года общая сумма выплат составит 259 рублей на акцию. Выплаты произведут не позднее 2 августа.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,43% до 3858,32 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,17 до 1656,61 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:03 мск составила 75,66 долларов (+1,39%). Российская валюта слабела – 73,35 рублей за доллар.