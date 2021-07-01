Акции «Роснефти» обновили исторический максимум на Московской бирже

Акции «Роснефти» в ходе торговой сессии в четверг на Московской бирже обновили исторический максимум и достигли 586,7 рублей за бумагу.

Прошлый рекордный показатель стоимости ценных бумаг нефтяной компании был достигнут в конце марта – 585,15 рублей за штуку. С начала года акции «Роснефти» выросли почти на 35%. Для сравнения, индекс «голубых фишек» за этот же период вырос только на 13,2%. «Роснефть» входит в топ-10 российских бумаг по динамике котировок с начала текущего года.

В мае «Райффайзенбанк» повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 руб. за ценную бумагу. Целевая цена депозитарных расписок (GDR, равна одной акции) увеличена на 67% — с $6,6 до $11. Ключевым драйвером роста добычи и финансовых показателей в банке назвали новый масштабный проект «Роснефти» – «Восток Ойл», который компания реализует по высшим экологическим стандартам.

«Восток Ойл» - проект с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

«Роснефть» – наш главный фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan. Аналитики также связывают долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойлом».

Goldman Sachs уже окрестил его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». При этом в марте Goldman Sachs поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "покупать", но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году. «Газпромбанк» в апреле повысил целевую цену акциям «Роснефти» почти на 30% – до 10,1 долларов за бумагу.

Аналитики «Газпромбанка» включили акции «Роснефти» в число наиболее перспективных для инвестиций. При этом доходность СДП и дивидендная доходность «Роснефти» ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно.

В конце апреля инвесткомпания «Атон» повысила целевую цену акций «Роснефть» на 21% – до 9,8 доллара за ГДР. Это самое сильное повышение среди компаний нефтегазового сектора России. По мнению аналитиков «Атон», акции «Роснефти» имеют потенциал роста в 39% от текущих значений.

Эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка Sber CIB также повысили прогнозную стоимость ценных бумаг «Роснефти» – на 23%, до 9,6 доллара за штуку.