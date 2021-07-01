Датчане – самые богатые в Европе

Датские семьи – самые богатые в Евросоюзе, утверждает Национальный банк Дании (DNB). По данным центрального банка Датского королевства, на конец 2020 года у датчан были самые большие запасы наличности и пенсионных сбережений в объединенной Европе.

Суммарное состояние всех жителей северного королевства составляет 6,453 трлн крон. На одного датчанина после выплаты налогов приходится около 1,3 млн датских крон (211,5 тыс. долларов) финансовых активов. Это почти втрое больше, чем в среднем по Европе (ок. 450 тыс. крон).