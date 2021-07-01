Датчане – самые богатые в Европе

Датские семьи – самые богатые в Евросоюзе, утверждает Национальный банк Дании (DNB). По данным центрального банка Датского королевства, на конец 2020 года у датчан были самые большие запасы наличности и пенсионных сбережений в объединенной Европе.
Суммарное состояние всех жителей северного королевства составляет 6,453 трлн крон. На одного датчанина после выплаты налогов приходится около 1,3 млн датских крон (211,5 тыс. долларов) финансовых активов. Это почти втрое больше, чем в среднем по Европе (ок. 450 тыс. крон).
В пятерку самых богатых стран ЕС, по данным DNB, также входят Нидерланды (180 тыс. долларов), Швеция (172,4 тыс. долларов), Люксембург (148,9 тыс. долларов) и Бельгия (143,3 тыс. долларов).
Дании также принадлежит первое место по отрицательным ставкам, но уже не в Европе, а во всем мире. Напомним, впервые Национальный банк Дании ввел отрицательную ключевую ставку в 2012 году для контроля над обменными курсами.
По мнению экономиста финансовой организации Nykredit Wealth Management Камиллы Поульсен, лидерство Дании во многом объясняется важными решениями, принятыми несколько десятилетий назад. Тогда, почти десять лет назад, в Датском королевстве была введена новая система пенсионных накоплений. Датчане начинали копить на пенсию при поступлении на свою первую в жизни работу. Например, Камилла Поульсен, написала она в аналитической записке для клиентов своей фирмы, с большой неохотой начала копить себе на пенсию 31 год назад, когда начала работать в 19-летнем возрасте.
Датским домохозяйствам принадлежит еще один рекорд, на этот раз сомнительного свойства. Они не только самые богатые в объединенной Европе, но и имеют очень большие долги, основная часть которых приходится на закладные. Кстати, цены на жилье в Дании тоже запредельно высокие.
По данным DNB, на каждого датчанина в среднем приходится 560 тыс. крон долгов. По этому показателю они уступают в ЕС только люксембуржцам. Однако 86% долгов датчан поддерживаются залогом, который не учитывается при расчетах состояний домохозяйств.
Как нетрудно догадаться, пятерка самых бедных стран ЕС находится в Восточной Европе. Самые бедные в Старом Свете хорваты (17,1 тыс. долларов), поляки (14,5 тыс. долларов), болгары (13,9 тыс. долларов), словаки (10,4 тыс. долларов) и румыны (8,9 тыс. долларов).