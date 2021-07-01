Дивидендная отдача сетей

Одной из интриг ГОСА был состав совета директоров компании «Россети». За последний год произошли кадровые изменения как в самом холдинге, так и в профильном ведомстве – Минэнерго. Вместо экс-главы Павла Ливинского акционеры избрали нового гендиректора Андрея Рюмина.

По итогам собрания менеджмент сохранил количественное представительство в совете – два кресла. В совет директоров вновь избрали вице-премьера Александра Новака. От министерства энергетики в совет вошли нынешний глава Николай Шульгинов и его зам Павел Сникарс, который курирует энергетику. Кроме того, членом совета стал еще один федеральный министр – глава Минстроя Ирек Файзуллин. Это интересная новация, ранее представители Минстрой в совет директоров сетвеого холдинга не входили. Однако, видимо это вынужденная мера - учитывая вопросы с платежами структур ЖКХ перед сетями во многих проблемных регионах, включая Северный Кавказ.

«Десант» из правительства может говорить о возросшем интересе государства к сетевому комплексу. Это неудивительно, учитывая, что в текущем инвестиционном цикле будет открыт новый многомиллиардный проект по электроснабжению БАМа и Транссиба так называемый БАМ-2.

«В 2020 году «Россети» выполнили намеченные мероприятия по созданию новой инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения потребителей. Группа компаний направила 283 млрд рублей на реализацию инвестиционных программ и 70 млрд на финансирование техобслуживания и ремонта сетей. Мы продолжим использовать возможности, которые появляются на фоне восстановления экономики, для уверенного развития компании», - заявил по итогам ГОСА Андрей Рюмин, Генеральный директор ПАО «Россети».

Выплатам быть

Самый важный вопрос для миноритарных акционеров – размера дивидендов, то здесь обошлось без сюрпризов. «Россети» и «Россети ФСК ЕЭС» произведут выплаты акционерам, несмотря на спад энергопотребления в 2020 году. В прошлом году компания операционно смогла быстро мобилизоваться и COVID не помещал подготовить сети к осенне-зимнему периоду. Аварийность во время максимума нагрузок к сопоставимому периоду прошлого года снизилась на 14%.

Материнская компания выплачивает дивиденды третий год подряд, в этот раз на сумму 5 млрд рублей, сохранив баланс между интересами акционеров и потребителей распределительного комплекса. В частности, дивиденды на одну обыкновенную акцию «Россетей» составят 2,45 коп., а на привилегированную - 5,88 коп. Таким образом суммарная выплата составит 4,88 млрд руб. и 122 млн руб. соответственно. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 17-й день с даты утверждения дивидендов на годовом общем собрании акционеров компании.

Дальше - больше

В 2020 году в срок реализованы мероприятия инвестиционной программы. Введено в работу более 25 тыс. км ЛЭП и 9 ГВА мощности. Завершены знаковые проекты, связанные с электроснабжением БАМа и Транссиба, газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток-2», резидентов ТОР.

Даже несмотря на масштабную инвестпрограмму, проблемы с неплатежами в ряде регионов, необходимости развития и модернизации множества объектов, непосредственно питающих население - соцобъекты, МСП и прочие, «Россети» и ее дочки смогли вознаградить своих инвесторов- акционеров.

Если говорит о всем холдинге «Россети» и всех его публичных дочках, не только ФСК, но и межрегиональных компаниях, то совокупный объем выплат акционерам составит 36 млрд рублей. Это в 1,5 раза выше, чем у других крупных публичных энергетических групп – «Газпром энергоходлинга», «Интер РАО», «Русгидро», «Юнипро».

«Россети ФСК ЕЭС», как оператор высоковольтной инфраструктуры, уже традиционно находится в числе лидеров как по объему выплат - более 20,5 млрд рублей, из расчета 1,61 коп. на обыкновенную акцию. Такие выплаты дают уровень доходности - 7,3% – что много для голубых «фишек». Сопоставимая доходность наблюдается у компаний второго эшелона – менее ликвидных «Мосэнерго» и ОГК-2, чуть лучше – у ТГК-1 (все три дочки – «Газпром энергохолдинг»).

«Дивидендная доходность энергетики остается привлекательной, в среднем 7% - отметили аналитики ФИНАМа в своем обзоре. –В I полугодии мы наблюдаем динамичное восстановление энергорынка РФ за счет температурного фактора, повышения деловой активности и наращивания экспорта, в связи с чем сектор может вернуться к докризисным уровням быстрее, чем ожидалось ранее. Выработка выросла примерно на 5% (г/г) за январь-апрель, операторы ТЭС возвращают долю рынка на фоне меньшей водности рек».