Диетолог перечислил продукты, которые необходимо употреблять в жару

Диетолог Сергей Обложко в эфире Radio Sputnik назвал продукты, которые нужно употреблять в сильную жару, для снижения стресса от высоких температур воздуха. Он уточняет, что главное, чтобы пища помогала сохранить баланс микроэлементов. Медик также объяснил, стоит ли заставлять себя есть в жаркую погоду во время отсутствия аппетита.

«Я бы предложил в летнее время есть больше фруктов, но не на голодный желудок, а как десерт, 100-200 граммов после основного приема пищи», — объясни врач. Он рекомендует не объедаться, а практиковать легкие приемы пищи в течении дня.

Также в рацион питания стоит добавить кислые продукты, которые снижают температуру тела. Хорошо подойдут маринованные овощи или квашенная капуста, поясняет врач.

При составлении летнего меню, важно учесть факт сохранения баланса микроэлементов, так как в жару организм вместе с потом теряет полезные вещества. С этой задачей отлично справляются помидоры и морепродукты, поскольку в них содержатся скрытые соли. Также не стоит отказывать себе в креветках, которые отлично восполняют дефицит микроэлементов.

Ранее медик предостерег от чрезмерного употребления сахара для детей, что может вызвать переменчивое настроение ребенка и нарушение поведения.

