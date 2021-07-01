Индивидуальные предприниматели без сотрудников в Москве с 1 июля обязаны использовать онлайн-кассы - заммэра Ефимов

Использование онлайн-касс в Москве стало обязательным для всех предприятий и предпринимателей. Отсрочка для индивидуальных предпринимателей без наемного персонала при расчетах за услуги или продажу товаров собственного производства закончилась в четверг, 1 июля.

​«Теперь контрольно-кассовую технику обязаны использовать все организации и ИП, которые получают деньги от физлиц. Оплата может быть произведена картой, наличными, по квитанции на счет в банке, но обязательно с использованием онлайн касс. Применение контрольно-кассовой техники позволяет защищать права потребителей, а также помогает налоговым органам оперативно получать информацию о платежах, что обеспечивает прозрачность деятельности организаций и исключает возможность ведения двойной бухгалтерии», - прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

​Требование об использовании предприятиями Москвы в системе расчетов контрольно-кассовой техники (ККТ) вводилось поэтапно с 2016 года. Последний – четвертый этап внедрения ККТ - завершился 1 июля 2021 года, когда истек срок перехода на контрольно-кассовую технику для ИП без сотрудников, которые продают товары своего производства или самостоятельно оказывают услуги.

​После 1 июля 2021 года освобождены от использования касс лишь некоторые виды деятельности, среди которых: продажа газет и журналов, торговля на рынках и ярмарках с открытых прилавков, разносная торговля, услуги по уходу за детьми и пожилыми людьми, продажа мороженого в киосках, ремонт обуви, сдача жилых помещений в аренду. Не обязаны использовать ККТ самозанятые, поскольку формируют чеки в приложении «Мой налог». Не требуются кассы и при безналичных расчетах между юрлицами и ИП, а также при расчетах, которые производятся в отдаленной и труднодоступной местности, где нет интернета. Вместо чека продавец там должен выдать документ с указанием реквизитов.

​«В Москве онлайн кассы применяют 164 тысячи налогоплательщиков, общее количество работающих в столице онлайн касс превышает 370,5 тысяч. Каждая десятая функционирующая в России онлайн касса расположена в Москве. В целом, внедрение онлайн касс в систему расчетов способствует росту прозрачности розничных платежей, увеличивает налоговые поступления, сокращает формы обязательной отчетности и снижает административную нагрузку на бизнес», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.