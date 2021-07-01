Инвесторы в Москве с начала 2021 года подали три инициативы о реализации ГЧП-проектов

С начала 2021 года в правительство Москвы поступило три инициативы о реализации ГЧП-проектов. Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 10 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в рамках Московского урбанистического форума.

На панельной дискуссии форума «Реализация инфраструктурных проектов в государственно-частном партнерстве. Опыт Москвы» представители правительства столицы, российские и иностранные инвесторы обсудили государственно-частное партнерство в Москве, перспективные сферы для таких проектов, а также пользу для города и бизнеса.

«Несмотря на необходимость достаточно серьезных вложений в ГЧП-проекты, в Москве появляется все больше желающих сотрудничать с городом. В этом году мы получили инициативы от трех инвесторов о заключении соглашений в интересных для Москвы областях – образовании, обращении с бывшим в употреблении электрооборудованием и ЖКХ. Инвесторы вложат в реализацию этих проектов более 10 млрд рублей. Сейчас прорабатывается возможность их реализации», - рассказал руководитель ведомства.

Так, корпорация «Экополис» предлагает реализовать в столице ГЧП-проект по сбору и сортировке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования. Для Москвы это станет первым соглашением в такой области. Планируется, что город передаст инвестору неиспользуемые объекты для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием. Там он будет сортировать электронный лом и отправлять его на переработку. Компания сможет осуществлять полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика и опасных веществ.

В рамках еще одного планируемого соглашения на территории «Сколково» может появиться инновационная школа на 825 мест, не имеющая аналогов в стране. Проект станет первой концессией Москвы в сфере образования. Планируемые инвестиции в создание и оснащение школы - не менее 2 млрд рублей.

Третья концессионная инициатива была получена городом буквально на днях. Инвестор выступил с предложением реализовать проект в сфере ЖКХ.

«На сегодня в столице заключено более 250 ГЧП-контрактов на сумму свыше 1,1 трлн рублей, только в этом году объем таких соглашений увеличился более чем на 80 млрд рублей», – отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Она напомнила, что ГЧП-проекты могут получить льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка, если им будет присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта.

Москва реализует инфраструктурные проекты в самых разных сферах: автодорожном строительстве, транспорте, здравоохранении. В этом году город распространил заключение ГЧП-контрактов на новые для себя сферы: социальную и ЖКХ. В начале года в столице заключили два концессионных соглашения о строительстве двух заводов по экологичной переработке илового осадка, а также о создании гериатрического центра. Инвестиции в эти проекты превышают 27 млрд рублей.

Проект по созданию гериатрического центра стал первым ГЧП-соглашением в социальной сфере. К 2023 году на западе столицы появится центр, где будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Он будет оборудован всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста.

«Мы благодарны Москве за льготы и удобно расположенное здание в черте города: все частные учреждения высокого качества расположены в области, а мы давно видим запрос от семей, чтобы пожилой человек находился рядом с местом их проживания – чтобы не разрушались привычные социальные связи», – рассказал генеральный директор Senior Group Алексей Сиднев.