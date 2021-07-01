Китайский Чернобыль?

В начале июня во влиятельной газете “Уолл-Стрит Джорнэл” была опубликована статья, согласно которой ещё в июне 2020 года специальная государственная лаборатория в Калифорнии пришла к заключению, что версия о лабораторной природе коронавируса имеет право на существование и требует дальнейшего расследования. Согласно статье, заключение было подготовлено экспертами, работающими на американскую разведку, и засекречено. Осенью 2020 года оно было получено Госдепартаментом, который буквально за несколько дней до инаугурации Байдена выпустил специальный информационный материал о коронавирусе. Материал этот был самым общим, там утверждалось, что американское правительство не знает, где и когда вирус был передан человеку. Впрочем, даже если бы тогда сообщили что-то сенсационное, после беспорядков в Вашингтоне на эту новость едва ли обратили бы внимание.

“Уолл-Стрит Джорнэл” хотя и симпатизирует республиканцам, но это очень серьёзная трибуна, главная газета американских деловых кругов. Если же демократов нужно убеждать отдельно, то для них было применено “орудие” ещё более крупного калибра. Джон Стюарт – настоящий мэтр американского политического юмора. Его “Ежедневное шоу” несколько десятилетий было более популярным, чем настоящие выпуски новостей. В 2015 году он ушёл из передачи, говорил о накопившейся усталости, занимался относительно небольшими разовыми проектами.

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В середине июня к студийному формату вернулась другая популярная передача “Позднее шоу”, которое ведёт Стивен Колберт, один из многочисленных “выпускников” “Ежедневного шоу”. И первым гостем был именно Стюарт, который с присущей ему энергий, настаивал, что коронавирус появился именно из-за лабораторной утечки.

Популярный среди либералов юморист и ранее выступал с политическими заявлениями, однако на этот раз трибуну ему дал канал СиБиЭс, один из 3-4 главных каналов в США, в эфире одной из самых популярных передач вечернего эфира.

Не будем торопиться с утверждением о существовании некоего заговора американских СМИ, старающихся обвинить Китай. Однако очевидно, что освещение этого вопроса заметно изменилось. Если при Трампе о возможном инциденте в уханьской лаборатории писали только полумаргинальные консервативные издания, то теперь это полноценная тема для обсуждения. «Фейсбук» начал допускать к публикации некоторые статьи на эту тему. В прошлом году это могло быть расценено, как поддержка Трампа. В «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, что для порядочных журналистов иногда допустимо соглашаться с консерваторами и даже Трампом.

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Можно понять, почему эта тема была важна для Трампа. Коронавирус стал одним из основных факторов, определивших поражение Трампа на прошлогодних президентских выборах. По всей видимости, серьёзность угрозы была очевидна президенту ещё в самом начале прошлого года. Хотя в частных разговорах, согласно опубликованным свидетельствам, миллиардер выражал обеспокоенность пандемией, публично он отрицал её серьёзность, неохотно шёл на ограничительные меры. Позднее, когда тяжесть положения стала очевидна всем, Трамп переключился на обвинения в появлении вируса в адрес Китая.

Президент называл вирус “китайским”. К нему присоединились некоторые члены его администрации включая госсекретаря Помпео, что предсказуемо вызвало решительное и единогласное осуждение демократов. Трампа обвиняли в расизме и ксенофобии, крупные американские СМИ, в основном симпатизирующие демократам, не уделяли серьёзного внимания версиям лабораторного происхождения вируса, публикации с обвинениями в адрес Китая подвергались цензуре социальных сетей.

Справедливости ради нужно отметить, что в прошлом году в США был отмечен серьёзный рост нападений на азиатов. По некоторым подсчётам, рост составил 150 процентов. Такая статистика давала основания обвинять президента в расизме и ксенофобии. Более того, за год администрация Трампа по сути не сделала ничего, чтобы фактами подкрепить обвинения в адрес Китая. Объяснить это можно просто. Сбор таких доказательств – сложная, долгая, ресурсозатратная работа. Хватало и других забот и, главное, самому Трампу подобные усилия были не нужны. Для популярных твитов и громких заявлений такое расследование не нужно.

Теперь в Белом доме новый хозяин, коронавирус в США, если не побеждён, то серьёзно ослаблен. Однако за последний месяц дискурс вокруг происхождения болезни заметно оживился. Неудивительно, что СМИ заинтересовались историей возникновения болезни. В конце мая президент Байден дал разведсообществу США 90 дней на “сбор и анализ информации, которая позволит нам приблизиться к определённому заключению”, где начался коронавирус. По дипломатическим каналам Соединённые Штаты призывают к активизации международного сотрудничества по расследованию истории возникновения болезни.

Последний момент особенно интересен. Можно предположить, почему в новой администрации вспомнили о старых обвинениях Трампа в адрес Китая. Почти сразу же после начала прошлого президентства многие наблюдатели отметили, что не боящийся скандалов республиканец своими резкими заявлениями и действиями “расчищает” многие “завалы” американской внутренней и внешней политики. Так же произошло и с Китаем. О нарастании конфликтного потенциала в китайско-американских отношениях эксперты предупреждали на протяжении, как минимум, предыдущего десятилетия. Однако Трамп трансформировал этот потенциал в открытое противостояние.

На первый взгляд, Байден отказался от конфликтной риторики. Представляется, что он не будет вести с Китаем и полноценной торговой войны. Однако можно предположить, что политическое давление на КНР будет усиливаться. В частности администрация продолжает критиковать действия Китая по отношению к уйгурам и жителям Гонконга. Ясно, что в этом контексте обвинения в адрес Китая в распространении коронавируса будут иметь совсем другой эффект. Одно дело, скажем, вопрос формирования органов власти в Гонконге и совсем другое – пандемия, от которой так или иначе пострадал если не каждый, то большинство жителей планеты. Если будет доказана вина китайских официальных лиц, то Китай понесёт гигантские, как минимум, имиджевые издержки.

Не стоит также забывать и о возможных материальных потерях для Китая: традиционно американские суды выносят решения о штрафах в отношении зарубежных государств, если американские граждане приводят доказательства того, что они пострадали от этих государств. С 600 тысячами погибших американцев и официальным решением о виновности Китая в появлении коронавируса перед американскими истцами откроется большое пространство для получения таких судебных компенсаций.

Обвинения в адрес Пекина и китайских вирусологов могут быть выдвинуты в государственно-частном партнёрстве. О своей готовности финансировать работу комиссии, занятой расследованием истоков и распространения коронавируса, объявил Эрик Шмидт, бывший руководитель Гугла. В то же время в Конгрессе и Сенате рассматривается сразу несколько законопроектов о создании такой официальной комиссии. Причём эти законопроекты пользуются поддержкой обеих партий – ситуация в современных США редкая.

Конечно, это не гарантирует, что какой-то из этих законопроектов будет в итоге принят. Всё-таки республиканцы опасаются, что официальная комиссия объявит виновным в чём-нибудь Трампа. Однако частной комиссии политические разногласия не грозят. Любопытно, что помимо Фонда Рокфеллера и близкого к демократам Шмидта о готовности спонсировать комиссию заявил миллиардер Чарльз Кок, обычно финансирующий республиканцев. Появлялась даже информация, что формированием комиссии могут заняться вместе президенты Буш и Обама.

В прошлом году в администрации Трампа заявили, что коронавирус – это “китайский Чернобыль”. Если утечка действительно случилась, то масштабы катастрофы явно превосходят последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Вот только для того, чтобы это утверждать нужны не просто факты, но и ясная позиция одного из влиятельных участников международных отношений, обвиняющего Китай на основе этих фактов.

Другими словами, самое позднее к концу лета, когда истекут 90 дней, данных Байденом разведсообществу для анализа фактов, Вашингтону нужно будет принять решение о возможном наращивании давления на Китай. Скорее всего, США придётся тут действовать в одиночку. Администрация Байдена налаживает отношения со Всемирной Организацией Здравоохранения, Соединённые Штаты возобновили работу в организации. Однако нет пока никаких оснований говорить о том, что ВОЗ пойдёт на какие-либо шаги против Пекина.

Поддержка союзников тоже весьма ограничена. На недавнем саммите «большой семёрки» пассажи с критикой Китая вызвали наибольше разногласия. А ведь речь пока идёт, главным образом, об относительно более ясных вопросах, скажем, о правах уйгуров. Обвинения в адрес Пекина в распространении коронавируса будут куда более взрывоопасными. Отношениями с Китаем дорожат даже ближайшие американские союзники.

В конце концов, любые доказанные обвинения против Китая всегда будут иметь опасность и для США. Остаётся вопрос: какую роль в работе уханьской лаборатории играли американские учёные? По крайней мере, известно, что с 2014 до 2019 государственный Национальный институт здоровья США выделил 3.4 миллиона долларов на финансирование китайско-американского сотрудничества в рамках лаборатории. Если под обвинения в адрес Китая будет подведена доказательная база, мы можем узнать больше об этом сотрудничестве, в том числе и с помощью китайской стороны.