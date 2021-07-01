Курс доллара: Danske Bank сделал неожиданный прогноз по рублю

Вчерашнюю сессию на Мосбирже рубль вновь закрыл в минусе к основным резервным мировым валютам, реагируя на негативный внешний фон.

Стартовав утром с отметки в 72,74 к доллару и с 86,52 – к евро, вечером национальная валюта ещё просела, завершив основную сессию в устойчивом минусе в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,19 руб., что на 43,50 коп., дороже чем сутками ранее. Евро также прибавил – в это же время его курс составлял 86,72 руб., (+10,5 коп.).

Таким образом, рубль вчера закрылся в снижающемся тренде, так как глобальные игроки решили пока воздержаться от покупки риска после публикации последних экономические данных в США. Несмотря на то, что показатели по занятости там не продемонстрировали заметного восстановления рынка труда в стране, а значит нет необходимости более быстрого ужесточения политики ФРС, доллар всё равно стал укреплять позиции, а рубль соответственно падать.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Об этом, в частности, заявила Варвара Пономарева из банка «Санкт-Петербург». Как отметила она, вчерашние данные по занятости в США действительно почти не показали восстановления рынка труда. Но всё равно это сыграло за доллар и повлияло негативно на рубль. Но при этом она считает, что более важная информация будет озвучена в пятницу, когда появится официальная статистика.

«Дело в том, что все последние месяцы данные от ADP заметно отличаются от официальных, поэтом инвесторы будут отслеживать именно пятничную публикацию», – пояснила эксперт.

Если же говорить о вчерашнем ослаблении рубля, то его падение могло стать следствием прямой линии президента РФ Владимира Путина. По мнению Пономаревой, в среду многие глобальные игроки опасались, что в ходе общения с гражданами страны российский лидер может сделать жёсткие заявления, которые ухудшать геополитическую обстановку.

«Однако эти опасения оказались напрасными – президент не сказал ничего опасного, после чего негатив на рынке стал постепенно снижаться. Впрочем, для обратного разворота в валютных парах этого оказалось недостаточно», – отметила эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в среду рано утром рубль умеренно дорожал, несмотря на ухудшение внешнего фона. Но с открытием основной сессии на Московской бирже стал стремительно терять свои позиции, обновив недельный минимум.

Как пояснил эксперт, курсовая динамика реагировала на нефтяные котировки, которые сначала повышались, а затем перешли к снижению, периодически предпринимая попытки возобновить рост.

«Почти сразу после открытия торгов на биржах Старого Света внешний фон заметно ухудшился. Правда, рубль до поры до времени этого не замечал, но затем всё-таки сдался. Давление на риск по-прежнему оказывает угроза новой волны пандемии COVID-19 на фоне распространения более опасного штамма. Это способно затормозить восстановление экономики, а в условиях высокой инфляции меры экономического стимулирования ограничены», – считает Бабин.

Кроме того, ещё одним негативом для российской валюты, по мнению эксперта, стали появившиеся в западных СМИ новости, что Москвы якобы стоит за кибератаками на инфраструктуру и банки Германии.

«Вместе с вчерашними заявлениями Евросоюза о подготовке новых антироссийских ограничительных мер это создаёт плохой информационный фон, особенно для иностранных игроков», – подчеркнул эксперт.

Эксперты о курсе валют. Danske Bank сделал неожиданный прогноз по рублю

Евгений Коган из ИГ «Московские партнеры» отметил, что ожидаемая ранее волатильность действительно вернулась на рынки, а рубль резко пошёл вниз. По его мнению, на это повлияло укрепление доллара к остальным валютам, дивидендные выплаты «Роснефти», а также ухудшение коронавирусной ситуации в РФ и других странах.

При этом, эксперт уверен, что ничего страшного пока не происходит. И если никаких неприятных сюрпризов не будет, то пара доллар-рубль продолжит двигаться в пределах 71,00-74.00 за доллар, что вполне нормально.

«Да, пандемия атакует, налоговые выплаты завершились. Но это всё некритично. Правда, не забываем, что вскоре ЦБ может существенно повысить процентную ставку. А это сыграет против рубля. Какие прогнозы? Рубль вернётся к 73,00 за доллар? Вполне возможно. Может рухнуть к 75,00? Очень сомневаюсь. Перейдёт снова к укреплению? Да, но совсем немного. Так что мы считаем, что до конца лета пара доллар-рубль продолжит оставаться в текущем диапазоне с колебаниями в плюс-минус 2-3%», – предположил Коган.

Между тем аналитики крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank сделали долгосрочный прогноз по рублю, предположив, что российская валюта способна на горизонте 12 месяце мощно прибавить в обеих парах.

В своём свежем обзоре аналитики крупнейшего коммерческого банка Дании отметили, что так как политические риски постепенно уходят, восстановление экономики продолжается, а позиция российского регулятора является ястребиной, то аппетиты иностранных инвесторов к риску будут только лишь усиливаться.

«Для многих наш прогноз покажется неожиданным. Но мы считаем, что интерес со стороны игроков к рисковым активом, и прежде всего к рублю, продолжит расти, что позволит ему существенно укрепиться. В этой связи на горизонте 12 месяцев мы ждём пару доллар-рубль возле 70,00, а пару евро-рубль около отметки в 81,00. Таким образом, доллар подешевеет к рублю на 3,5%, а евро – на 6,5%», – резюмировали они.