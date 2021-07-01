Международный студенческий фестиваль «GxP-Фест» стартует 2 июля

Международный студенческий фестиваль «GxP-Фест» в фармацевтической отрасти стартует 2 июля 2021 года в гибридном формате и продлится в течение 2 дней. На олимпиаду, которая пройдет на онлайн-площадке мероприятия, была подана 141 заявка. К участию в основном этапе допущено 99 студентов из 36 вузов России и стран ЕАЭС. Слоган фестиваля – «Будущее ФарМы – мое будущее!»

Мероприятие призвано повысить престиж профессий в фармацевтической отрасли и продемонстрировать молодежи потенциал и современные возможности одного из самых передовых секторов промышленности, отметили организаторы - АНО «Евразийская Академия надлежащих практик» при поддержке Минпромторга России и ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России. Оператором фестиваля выступит ЦКК «С-ГРУП».

В торжественном открытии примут участие заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России Владислав Шестаков, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, руководитель направления по оказанию услуг компаниям розничной торговли и сектора потребительских товаров в странах Центральной, Восточной, Юго‑Восточной Европы и Центральной Азии компании Ernst & Young Дмитрий Халилов.

Затем, после объяснения регламента проведения GxP-Феста и правил написания онлайн олимпиады, стартует основной этап олимпиады, который предполагает выполнение блока задач по надлежащим практикам в области фармацевтики.

Зрителям онлайн трансляции будут доступны прямые включения, которые позволят наблюдать за ходом выполнения работы конкурсантами.

На предварительном этапе олимпиады экспертный совет отобрал лучшие эссе участников на темы фармацевтической отрасти и Евразийского экономического союза.

Также в пятницу для студентов пройдет викторина, организованная при поддержке генерального партнера GxP-Феста ООО «МСД Фармасьютикалс».

В субботу, 3 июля запланирован показ фильма «Таблетка для жизни. Сделано в России», а также бизнес-митапы генерального партнера GxP-Феста компании «МСД Фармасьютикалс» и Официального партнера GxP-Феста компании «Амджен». Бизнес-митапы помогут студентам познакомиться с деятельностью ведущих компаний, задать вопросы, выбрать вектор построения карьеры в отрасли и даже пройти отбор на стажировку.

Кроме этого, в субботу для участников состоится онлайн квест «Теория большого разума», который представляет собой интеллектуальный квиз, подразумевающий активное общение между участниками.

Во второй половине субботы состоится награждение победителей: олимпиадных состязаний; конкурса на лучший логотип АНО «Евразийская Академия надлежащих практик»; викторины; фотоконкурса «Наука, изменившая мир». Победители получат именные стипендии, ценные призы и специальные сертификаты. Все студенты, которые примут участие в Олимпиаде, получат памятные подарки.

В мероприятиях фестиваля примут участие представители партнеров: генеральный партнер ООО «МСД Фармасьютикалс»; официальный партнер: ООО «Амджен»; партнеры ООО «Скопинфарм», ЗАО «Фармфирма «Сотекс»; партнеры онлайн регистрации ООО «Сан Фарма», АО «Нацимбио», ООО «Макиз-Фарма», АО «Генериум», ООО «Герофарм», ГК «Р-Фарм».

Итоги Международного студенческого фестиваля «GxP-Фест» подведет директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России Владислав Шестаков.

Организаторы уверены, что мероприятие станет уникальной экспертно-образовательной площадкой для студентов и аспирантов фармацевтического направления и откроет новые возможности для диалога между молодыми специалистами и ведущими представителями отрасли.

На сайте мероприятия доступны онлайн регистрация и подробная программа.

Онлайн трансляция будет вестись по ссылке: https://gxp-academy.org/fest/