Минтруд спрогнозировал снижение количества пенсионеров

В России на 1 января 2021 года насчитывалось более 36,8 млн человек старше трудоспособного возраста и численность этой категории граждан пока продолжает расти. Сейчас она составляет более четверти населения страны, но уже к 2030 году число неработающих пенсионеров должно сократиться до 22,8%. Об этом говорится в докладе Минтруда, опубликованном на его сайте.

«На 1 января 2021 года численность населения в возрасте старше трудоспособного составляет 36 895,7 тыс. человек (на 1 января 2020 года - 36 628,5 тыс. человек). Из 146,2 млн человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,2% населения страны», — говорится в докладе.

К 2024 году число нетрудоспособных россиян старшего возраста может сократится до 35,1 млн человек, а к 2030-му — до 33,7 млн человек или до 22,8%. В Минтруде считают, что этому будет способствовать распространение новой коронавирусной инфекции.

По предварительным данным Росстата за 2020 год, смертность граждан старше трудоспособного возраста составила 37,9 человек на тысячу населения, тогда как в 2019-м этот показатель был на уровне 37,5 человек.

Как сообщили в Минтруде, число получателей пенсий в 2020 году в России составило 43,5 млн человек, без учета «военных» пенсионеров.

