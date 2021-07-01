Мишустин поручил вакцинировать чиновников

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение организовать проведение вакцинации сотрудников федеральных органов исполнительной власти, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По информации издания, поручение было дано по итогам заседания правительства 17 июня.

При этом, речь не идет об обязательной вакцинации, а об обеспечении возможности вакцинации чиновников, в том числе на их рабочих местах. Кроме того, не оговорены сроки и масштабы вакцинации среди сотрудников федеральных органов власти.

«Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — заявил источник издания.

Ранее власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60% работников общепита, торговли, транспорта, ЖКХ, энергетики и т.п. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в кафе и рестораны будут пускать только посетителей, имеющих QR-коды, подтверждающие, что клиент заведения был вакцинирован или переболел коронавирусом, либо сдал отрицательный тест не ранее чем за три дня до посещения общепита.