Предприниматели смогут приобрести помещения в Москве под офисы и магазины по сниженной стоимости - заммэра Ефимов

Представители малого и среднего бизнеса в Москве смогут приобрести у города 49 объектов на торгах посредством публичного предложения. В них можно будет открыть офисы, магазины и другие коммерческие учреждения. Помещения расположены в восьми округах Москвы. Они выставлены на продажу с начальной ценой от 426 тысяч до 56,4 миллиона рублей.

«Продажа нежилых помещений через публичное предложение особенно востребована потенциальными инвесторами — в ходе торгов начальная цена может снизиться до 50 процентов от исходной стоимости объектов. О популярности таких торгов свидетельствует и динамика роста конкуренции: если в прошлом году средняя конкуренция на торгах по продаже нежилых помещений через публичное предложение составляла более восьми участников на лот, то по итогам первого квартала текущего года данный показатель превысил 15 участников», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такой формат торгов набирает популярность поскольку в конце прошлого года были приняты изменения, которые позволяют провести торги даже с одним участником. Единственному участнику предлагается заключить договор по цене, равной 75 процентам от стартовой. Ранее такие торги признавались несостоявшимися.

Больше всего помещений выставлено на юго-западе столицы — 18 объектов, восемь представлено на севере, семь — на юге, шесть — на юго-востоке, пять — на востоке, три — на северо-западе и по одному помещению — в центре и на западе. Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение, в них могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения.

«Самые маленькие помещения площадью от шести до 17 квадратных метров расположены в подземном паркинге по адресу: улица Академика Виноградова, дом 5, сооружение 2. Они могут заинтересовать как непосредственно владельцев машино-мест, так и жителей соседних домов, так как подойдут для оборудования кладовки. Самый большой объект площадью 1,7 тысячи квадратных метров — это помещения подвала, первого и второго этажей отдельно стоящего здания по адресу: улица Олений Вал, дом 7 на востоке, которые продаются единым лотом», — рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ознакомиться с документацией и характеристиками этих и других земельных участков можно на инвестиционном портале «Продажа для бизнеса» города Москвы. Часть представленных лотов можно изучить в режиме онлайн с помощью функции 360. Она позволяет совершить виртуальную экскурсию по помещению.