Прогноз погоды: синоптики предупредили россиян о сильнейшей засухе

«Лето, ах лето, лето красное…» выдалось, похоже, весьма знойным. Первый его месяц, который синоптики обещали холодным, дождливым и пасмурным, оказался жарким – практически вся страна узнала, что такое пекло. Причём даже там, где в принципе не должно быть такой погоды.

Рекорд за рекордом выдавали разные регионы от Москвы до самых до окраин: Якутия, Санкт-Петербург, Москва, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток. Как бы не пытались объяснить метеорологи картину происходящего, сравнивая ее с похожей в 2010 году, облегчения это не приносило.

Сейчас жара немного спадает почти по все стране – где-то уже температурный фон медленно пошёл вниз, где-то ещё предстоит потерпеть с пяток дней, но всё же небольшую передышку перед новым витком горячего воздуха нам пока обещают.

Синоптики рассказали о температурных рекордах июня

Июнь-2021 стал рекордным месяцем по превышению температуры воздуха, что непривычно в принципе. Синоптики говорят, что только в Москве климатическая норма была превышена более чем на 5 градусов. Об этом, в частности, рассказал Евгений Тишковец, который является ведущим сотрудником центра погоды «Фобос».

По его словам, прошедший июнь по всей территории Русской равнины был довольно тёплым. И это он ещё как-то мягко сказано. По факту же июнь был очень жарким. Всё в той же столице официально зарегистрировано пять климатических рекордов. При этом самый высокий температурный фон в Москве был зафиксирован на отметке плюс 34,8, что превысило максимум 1901 года.

В Поволжье рекордсменом стала Уфа – здесь на пике зноя воздух прогревался до плюс 36,3, чего не наблюдалось почти 70 лет. Недалеко ушёл Татарстан – 28 июня в Казани была зарегистрирована температура плюс 35,6, что побило рекорд 2010 года – тогда фиксировалось плюс 35,4.

Удивил Владивосток – 8 июня столбики термометров поднимались в столице Приморья до абсолютного максимума плюс 27,7. Такого не было здесь за 100 лет ежегодных наблюдений ни разу. И так по всей стране.

Метеорологи назвали причины экстремальной жары в России

Синоптики объясняют жаркую погоду тем, что создаются условия для переноса воздушных масс, а задача учёных-метеорологов вовремя отследить происходящее и предупредить людей о надвигающемся зное.

При этом в Гидрометцентре согласны с тем, что в июне в России наблюдалась серьёзна климатическая аномалия – именно по этой причине температура воздух была рекордно высокой.

Сейчас же синоптики уверяют, что понижение градуса обязательно произойдёт, так как данная цикличность неизменна. Но столкновение холодных и жарких воздушных масс грозит градом, ураганными ветрами, даже торнадо, к которым мы потихоньку начинаем привыкать и не видим в них уже чего-то необычного.

Также метеорологи пугают шквалистыми ветрами, идущими впереди циклонов, которые могут достигать 27 метров в секунду. Наиболее сильные ливневые дожди ожидаются в Краснодарском и Ставропольском крае.

Алексей Кокорин из WWF полагает, что всему виной глобальное потепление, вызванное, кто бы сомневался, деятельностью человека. По его мнению, люди раскачали климат Земли и теперь его мотает в стороны – он «нервничает». В этой связи учёный предлагает перейти на развитие «зеленой» энергетики и внести прочие изменения в деятельность человека, чтобы успокоить ситуацию.

Прогноз погоды на июль. Синоптики предупредили россиян о сильнейшей засухе

Если вы думаете, что понижение температур сейчас – это конец жаркой погоде, то глубоко ошибаетесь. Метеорологи предупреждают, что Россию ждёт глобальная засуха в июле, которая бывает не чаще чем раз в десятилетие.

По словам Тишковца, осадков в Центральной России во втором календарном месяце лета ожидается очень мало – всего 30% от общей нормы, что должно выпасть за месяц.

В некоторых регионах страны дождя и вовсе не будет. Как утверждает специалист, подобная ситуация складывалась в стране в 1972 году, когда выпал сущий мизер небесной влаги – около 16 миллиметров осадков за июль. Также нечто похожее наблюдалось в 1992, 1997, 2002, и 2010 и 2014 годах. При этом, по общей статистике за последние 100 лет июль – самый мокрый месяц за весь год.

Если же говорить о температурном фоне, то пока метеорологи говорят о превышении нормы на 1,2 градуса. Понятно, что прогноз весьма смутный и основан больше на наблюдениях за погодой. Но то, что нас вслед за тяжёлых июнем придёт непростой июнь сомневаться не приходится. Так что готовимся к очередному витку жары, засухе, запасаемся терпением и кремом от солнца.