Производители молока предупредили о повышении цен

Рост цен на молоко в текущем году не покрывает затраты на его производство, поэтому уже к осени предприятия могут повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупнейших производителей отрасли.

«К осени 2021 года производители для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10%», — заявил агентству гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.

В компании «А-Молоко» сообщили, что в начале 2021 года уже подняли цены на 10%, а в ближайшее время планируют повысить еще на 5–7%. В компании «Рузское молоко» тоже готовы увеличить отпускную стоимость продукции, аргументируя это ростом затрат.

При этом в Минсельхозе отметили, что отпускные цены на молоко и молочные продукты в России стабильны и их рост сопоставим с уровнем инфляции, несмотря на удорожание кормов, повышение тарифов на энергоресурсы, ГСМ и оплату труда.

По данным ведомства, за январь — май производство молока в России выросло на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2021 году оно должно выйти на уровень 32,6 млн тонн.