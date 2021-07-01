В реорганизацию шести территорий многолетних долгостроев в Москве инвестируют более 21 млрд рублей - заммэра Ефимов

В четырех округах Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» реорганизуют шесть территорий многолетних долгостроев. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 21 млрд рублей. Об этом сообщил в кулуарах Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В программу «Индустриальные кварталы» включены объекты, которые долгое время считаются недостроем, они находятся в центральном, западном, северном и северо-восточном административных округах столицы. Общая площадь комплексного развития этих территорий превысит 7,7 га, там появится более 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов - свыше 21 миллиарда рублей, бюджетный эффект — почти 3 миллиарда рублей в год. Также будет создано порядка пяти тысяч рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.

По словам, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, проекты коснутся многолетних долгостроев в районах Лианозово, Замоскворечье, Северный, Пресненский, Тимирязевский и Левобережный.

«Строительство на этих объектах не ведется уже много лет. Так, на севере Москвы в Левобережном районе стройка стоит 11 лет, а в Тимирязевском районе она замерла 17 лет назад. Сроки реализации проектов комплексного развития шести территорий составляют от 4 до 7 лет», — добавил он.