Курс доллара: в Сбербанке оценили ситуацию с рублем

Курс доллара слабо менялся к рублю в четверг. Доллар к рублю начал торги на отметке 73.04 , а евро открылся на 86.61 . К 16:59 доллар снизился, дойдя до отметки 73.02 рубля, а евро повысился до 86.70 рубля. Индекс DXY при этом снизился на 0.001 пункта, дойдя до отметки 92.34 пункта

Как ранее отмечал аналитик БКС Дмитрий Бабин, давление на рисковые активы продолжает оказывать угроза новой волны пандемии на фоне распространения более опасного штамма коронавируса. Это способно затормозить восстановление экономики, а в условиях высокой инфляции меры экономического стимулирования ограничены.

Появившиеся в западных СМИ сообщения со ссылкой на источники в спецслужбах о том, что Россия якобы стоит за кибератакам также не добавляет рублю оптимизма. Как и вероятность того , цто Банк России поднимет таргет по инфляции.

Еще одним фактором против укрепления рубля как полагают аналитики Райффайзен станет покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Попов Юрий, сегодня рубль находится по-прежнему котируется около 73,2 за доллар, оставаясь под давлением, т. к. продолжается глобальное укрепление доллара США.

"Однако сегодня спрос на рискованные активы может вырасти в связи с началом нового квартала, и это окажет поддержку рублю, который, возможно, подорожает до 72,8 за доллар. В центре внимания будут июньские производственные индексы PMI для крупнейших экономик, а также решение членов ОПЕК+, которые с августа, вероятно, увеличат добычу нефти как минимум на 500 тыс. барр./сут. Это может оказать давление на цены, но применительно к рублю оно может быть компенсировано, если Россия повысит добычу примерно на 100 тыс. барр./сут.", - отмечает Попов.

"Рубль может восстановиться до 72,8 за доллар, если в начале квартала повысится спрос на рискованные активы", - прогнозирует аналитик Sberbank CIB.