Спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ в кибератаках

Ряд спецслужб США – ФБР, Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры – и Национальный центр кибербезопасности Великобритании подготовили совместный доклад, в котором говорится о причастности Главного управления Генштаба ВС (ранее ГРУ) к нескольким сотням кибератак в мире. Якобы эти атаки были направлены против политиков, государственные органы и на частные компании.

В докладе утверждается, что с середины 2019-го по начало 2021 года при хакерских атаках использовалось программное обеспечение Kubernetes. В документе утверждается, что с российской разведкой были связны такие хакерские группировки как Fancy Bear, APT 28 и Strontium.

В докладе спецслужб утверждается, что целями атак были правительственные и военные организации в США и Европе (например Пентагон и его подрядчики), политические партии, а также энергетические и логистические компании, университеты, юридические фирмы, исследовательские центры, вузы и СМИ. Однако в документе не приводится ни одной конкретной хакерской атаки, за которой, по мнению западных спецслужб, стоит российская разведка.