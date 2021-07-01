Столичные пряники для Азербайджана

Объем экспорта АПК из столицы в Азербайджан в 2020 году составил почти 82 млн долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Азербайджан по итогам 2020 года составил 360 млн долларов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Россия — основной экспортер шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в Азербайджан. За 2019 год объем экспорта по этим категориям составил более 46 и 12,5 млн долларов США соответственно. Также, мы лидируем по экспорту колбасных изделий и готовых продуктов из мяса — по ним суммарный объем экспорта за позапрошлый год составил почти 14,5 млн долларов США», - рассказал заместитель Мэра.

Чтобы поддержать развивающееся направление, Центр поддержки экспорта «Моспром» организовал участие московских компаний в пищевой выставке, которая проходила с 10 по 12 июня в Баку.

Московские производители смогли презентовать свои компании не только потенциальным партнерам, но и представителям органов власти, а также профильным ассоциациям и объединениям. «Моспром» со своей стороны помогал столичным компаниям в вопросе верификации контрагентов, заинтересованных в московской продукции.

Участию в выставке предшествовала большая аналитическая работа, в том числе консультации по всем вопросам, связанным с экспортом товаров и услуг в Азербайджан, включая актуальный анализ целевого рынка и общую рыночную конъюнктуру. Специалисты Центра «Моспром» поддерживали столичные экспортно ориентированные компании в подготовке к выставке, начиная от адаптации презентационных материалов, и заканчивая детальным изучением конкурентных преимуществ продукции московских компаний, чтобы эффективно провести предпродажные мероприятия и правильный подбор контрагентов.

Новый-старый рынок

«Азербайджан – можно сказать классический рынок для московских компаний. Бывшая советская республика, сегодня крупнейшая экономика в регионе. Жители страны очень любят продукцию столичного пищепрома. Особенно им нравятся наши вафли, печенье и другие кондитерские изделия. При этом спрос на продукцию постоянно растет, а номенклатура поставляемых в страну товаров увеличивается» - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В рамках самой выставки организовывали два стенда — коллективный и индивидуальный. Коллективный стенд прошел под эгидой Правительства Москвы, рассказывает генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова. Всего было представлено пять пищевых компаний — комбинат «Коломенский» и компания «Тореро» (кондитерские изделия), компания «Дымов» (мясная продукция), компания «Карат» (молочные изделия), а также компания «Новапродукт» (продукция для здорового питания).

«За три дня участия в выставке на стенде состоялось более ста встреч с азербайджанскими партнерами, было подписано два контракта на поставку продукции (у «Тореро» и «Коломенский»), а у компании «Новапродукт» было подписание Соглашения о намерениях заключить договор поставки», — рассказала Шувалова.

«Выставка прошла успешно, несмотря на то, что действовали серьезные ограничения по въезду — мы получали специальные разрешения от кабинета правительства Азербайджана на каждого участника выставки, но все было не зря, так как все встречи прошли отлично, — заверила Наталья Шувалова. — Интерес к Московской продукции высокий. Люди приходили, общались, дегустировали нашу продукцию, и уходили с уже подписанными контрактами, либо с намеченными планами на сотрудничество в будущем».

Ниша для всех

Своими успехами поделились и представители компаний-участников выставки.

«Мы уже работаем на этом рынке, но увидев более широкий спрос, поняли, что продукты нашего формата — для здорового питания — весьма востребованы, поэтому для нас выставка прошла весьма успешно», — поделилась впечатлениями руководитель проектов компании «Новапродукт» Даяна Кругликова.

Компания уже поставляет в Азербайджан что-то из каждой категории производимой продукции — гранолы без сахара, фруктово-ореховые батончики, сахорозаменители, протеиновые каши и супы, а теперь будет расширяться и показывать больше продуктов.

По словам руководителя экспортного направления ПК «Тореро» Ильфака Бадгетдинова по итогам выставки уже прошла первая отгрузка продукции. «Мы планируем поставлять вафельную продукцию в широком ассортименте. В Азербайджане на такие продукты - хороший спрос, но рынок очень конкурентный. Тем не менее, российская продукция пользуется успехом, и несмотря на высокую конкуренцию, ниша для достойных российских товаров там есть», — уверяет собеседник журнала «Эксперт».

Что касается компании «Тореро», ее продукция в широком ассортименте в представлена трех сегментах — эконом, премиум и средний сегмент. По словам руководителя экспортного направления, большая заинтересованность есть во всех трех сегментах. Помимо вафельной продукции, компания производит зефир, пастилу, крекеры, печенье, но основной объем продаж идет по вафельным изделиям, поэтому основной спрос приходится на них.

«Азербайджан — страна, в которой кондитерские изделия пользуются достаточно большой популярностью, с высоким уровнем потребления, поэтому мы там оказались неслучайно», — добавляет Бадгетдинов.

По словам регионального директора по ВЭД комбината «Коломенский» Натальи Кондраковой продукция компании пользуется широким спросом в Азербайджане. Она считает, что потенциал региона - очень высокий. «Рынок для нас не новый, мы сотрудничали с ним много лет, однако в связи с пандемией товарооборот приостановился. Мы потеряли дистрибьютера, но теперь связи рынком восстановлены. В ближайшем будущем, уже к осени, мы вводим на рынки новые категории товаров, это печенье и шоколадно- вафельные конфеты», — поделилась планами Кондакова.