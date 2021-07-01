Трамп создал собственный «твиттер»

Появилась социальная сеть под названием GETTR, которую западные СМИ называют проектом команды экс-президента США Дональда Трампа, сообщает «РИА Новости». По функционалу новая соцсеть напоминает некогда любимый Трампом Twitter и позиционирует себя как платформу, «лишенную предвзятости и позволяющую каждому свободно выражать свое мнение». По данным издания Politico, во главе GETTR стоит бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

21 марта Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент Дональд Трамп создаст собственную социальную сеть. «Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер.

6 января 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях – в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch. В Twitter у Трампа было 89 миллионов подписчиков.