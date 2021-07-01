У ГИБДД появится моментальный прибор вычисления пьяных за рулём

Уже в самое ближайшее время в России инспекторы ГИБДД смогут моментально вычислять автолюбителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Устройства, благодаря которым это возможно будет сделать, успешно применяются в других странах. В РФ у дорожных полицейских они появятся в 2021 году.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, Госавтоинспекция намерена применить мировой опыт в России, так от пьянства соотечественников на дороге не спасают даже большие штрафы. Как напомнил он, такие водители регулярно становятся виновниками страшных ДТП, в которых жертвами и пострадавшими становятся другие участники дорожного движения, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Люди погибают по вине водителей, находящихся в состоянии опьянении, – подчеркнул Черников. – Эти случаи составляют треть от общего количества смертельных происшествий на дорогах».

Глава ГИБДД также рассказал, что уже в следующем году в распоряжении Госавтоинспекции появятся специальные устройства.

«С помощью таких новинок планируется выявлять тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения. Приборы смогут мгновенно определить состояние алкогольного опьянения у водителей», – резюмировал Черников.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду. Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, изменения внесены в статью 264-1 УК РФ («В части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»).

