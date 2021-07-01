Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID в Москве

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета считают, что пик заболеваемости COVID в Москве может наступить в середине сентября, пишет газета «Известия».

Разработанная ими математическая модель строится на системе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами которые позволяют рассмотреть девять вариантов развития событий. Первая кривая является самой пессимистичной, девятая — наиболее оптимистичной.

По словам руководителя научной группы Алексея Боровкова, согласно пятому сценарию к 19 сентября число активных больных ковид достигнет пика - 225 тысяч человек

Ранее своим прогнозом развития пандемии поделился руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров, который, в частности, рассказала, что стабилизация ситуации с ковид наступит в России приблизительно к середине июля. К этому периоду в стране будет фиксироваться не более 22,5 тысячи заболевших в сутки. Он уверен, что количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч, после чего ежедневные новые случаи заболевания начнут снижаться.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по итогам прошедшей недели отмечается рост заболеваемости COVID-19 во всех регионах, ситуация остается крайне напряженной.

