Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера «незалежной» Владимира Зеленского о желто-синем флаге над Госдумой.

По словам представителя Кремля над Думой всегда развевался и будет дальше развеваться российский триколор, передаёт РИА Новости.

«Зеленский сказал, что у нас общая часть истории, – напомнил Песков. – Но у нас не часть истории — у нас общая история в целом».

При этом он подчеркнул, что, конечно, все-таки русские и украинцы – это один народ и одна общность. И здесь, по его мнению, больше нет смысла продолжать это обсуждение, так как всё уже давно очевидно для нас. Песком также отметил, что Украины сейчас выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским.

«Это станет трагедией для неё самой. Украинский народ – дружественный и братский для России, а нынешнее руководство стало неудачей для страны. Наш президент готовит аналитическую статью об истории двух государств. И как только он завершит эту работу, она будет опубликована. Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, заявившего накануне, что украинцы и русские – один народ. Как считает президент «самостийной», это не так.

«Давайте уже, наконец-то, расставим все точки над «i», – казал он. – Мы точно не один народ».

При этом Зеленский отметил, что, если бы русские и украинцы были одним народом, то «в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-синий флаг Украины».

Между тем он подчеркнул, что русских и украинцев много объединяло в прошлом.

«Это всё было, а возможно, появится что-то общее и в будущем», – заявил Зеленский.

Напомним 30 июня во время прямой линии Путин ответил на вопрос, почему Украина не включена в список «недружественных» стран и собирается ли он встречаться президентом «самостийной» Владимиром Зеленским. Как пояснил глава РФ, он не считает украинский народ недружественным.

«Украинцы и русские вообще один народ… Мы единое целое», – подчеркнул российский лидер.

При этом руководство Украины он назвал явно недружественным и это, очевидное дело.

«Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности страны сейчас решаются не в Киеве, а в Вашингтоне», – резюмировал Путин.