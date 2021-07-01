В Москве задержали Виктора Батурина

Бывшего вице-президента ЗАО «Интеко» и брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктора Батурина задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

«В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», — сообщила Тонова.

Как уточняет Kommersant.ru, Батурина задержали в его загородном доме и доставили на допрос в главное следственное управление СК РФ. Там бизнесмену предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).

По данным защиты, в обвинении речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». Его сестра и основательница «Интеко» Елена Батурина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть такие же договоры, по которым она своему брату ничего не должна.

Ранее Батурин уже привлекался к уголовной ответственности. В 2011 году ему дали условный срок за мошенничество при продаже недвижимости, а в 2013-ом приговорили к семи годам лишения свободу за покушение на мошенничество.

Как писал Expert.ru, Батурин тогда с помощью поддельных ценных бумаг пытался похитить крупные суммы денег у компании, ранее принадлежавшей его сестре. Его задержали при попытке обналичить поддельный, по мнению следствия, вексель «Интеко» на 10,8 млн рублей. Спустя некоторое время ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере» уже по двум эпизодам, второй – на сумму свыше 5,6 млрд рублей.

В 2016 году бизнесмена выпустили из колонии, заменив неотбытый срок штрафом.