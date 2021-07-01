Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах

Верховная Рада по инициативе президента Владимира Зеленского большинством голосов приняла закон «О коренных народах Украины».

За документ, согласно которому русские не включены в перечень коренных народов, на внеочередном заседании проголосовали 326 депутата при необходимом минимуме в 226, передаёт РИА Новости.

В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознаёт себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе её населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.

Кроме того, в законе отдельно прописаны коренные народы, которые сформировались на территории Крыма. Это крымские татары, караимы и крымчаки.

Коренным народам гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, создавать свои СМИ. При этом государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида или любых других актов насилия. Русские в перечень коренных народов Украины не включены.

