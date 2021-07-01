Власти Финляндии призвали граждан воздержаться от поездок в Россию

Власти Финляндии призвали граждан воздержаться от поездок в РоссиюДепартамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) обратился к гражданам страны с призывом не ездить в Россию из-за ситуации с коронавирусом в РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой портал телерадиовещания Yle.

При этом департамент не уточнил, на какой срок рекомендует воздержаться от поездок в Россию. В THL уточнили, что предметом особого беспокойства является более заразный штамм коронавируса SARS-CoV-2 «дельта».

Yle отмечает, что ранее почти 400 случаев инфицирования коронавирусом были выявлены у вернувшихся домой финских болельщиков, посещавших игру команды Финляндии с Бельгией 21 июня в Санкт-Петербурге в ходе «Евро-2020».Путешественники, прибывающие из РФ в Финляндию, должны сдать тест на коронавирус на границе, а затем еще один – в течение 72 часов по прибытии в Финляндию. В ожидании результатов теста эти лица должны самоизолироваться.

Ранее сообщалось, что власти Словении изменили правила въезда в страну иностранцев в связи с распространением новы штаммов коронавируса. В перечень стран, из которых запрещен въезд, попала Россия. Помимо нашей страны в списке стран с высоким уровнем заболеваемости оказались также Великобритания, Бразилия и Египет.

Решение о запрете на въезд в Словению из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией вступает в силу вступает в силу 3 июля и продлится как минимум 11 июля. Граждане Словении, прибывающие из вышеперечисленных стран, должны будут провести десятидневный карантин.

Сегодня, 1 июля, в России суточный прирост коронавируса составил 23 543 эпизода, следует из статистики оперштаба. Показатель стал максимальным, начиная с 17 января, когда в стране было зарегистрировано 23 586 новых случаев COVID-19. Вчера, 30 июня, сообщалось о 21 042 новых случаях. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 538 142. Умерли за все время пандемии 135 886 человек, из которых за последние сутки скончались 672 пациента.

Суточный антирекорд смертности обновляется третий день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, а 30 июня — 669 человек. Успешно перебороли заболевание 5 017 321 пациентов, из которых 16 928 выписаны из больниц за последние 24 часа. Продолжают лечение 384 935.