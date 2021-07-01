Зеленский ответил на слова Путина об Украине

Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, заявившего накануне, что украинцы и русские – один народ. Как считает президент «самостийной», это не так, передаёт агентство «Интерфакс-Украины».

«Давайте уже, наконец-то, расставим все точки над «i», – казал он. – Мы точно не один народ».

При этом Зеленский отметил, что, если бы русские и украинцы были одним народом, то «в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы жёвто-блакитный флаг Украины».

Между тем он подчеркнул, что русских и украинцев много объединяло в прошлом.

«Это всё было, а возможно, появится что-то общее и в будущем», – заявил Зеленский.

Также он отреагировал на слова Путина о сдаче Украины под внешнее управление. Зеленский отверг это, заявив, что высказывание президента РФ не что иное, как «пропагандистская мантра» для россиян.

«В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не «теневыми посредниками», которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске», – резюмировал Зеленский.

Напомним 30 июня во время прямой линии Путин ответил на вопрос, почему Украина не включена в список «недружественных» стран и собирается ли он встречаться президентом «самостийной» Владимиром Зеленским.

Как пояснил вчера президент, он не считает украинский народ недружественным.

«Украинцы и русские вообще один народ… Мы единое целое», – подчеркнул российский лидер. При этом руководство Украины он назвал явно недружественным и это, очевидное дело.

«Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности страны сейчас решаются не в Киеве, а в Вашингтоне», – резюмировал глава российского государства.

