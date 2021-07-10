Экологи назвали самый пыльный и грязный город России

Ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН исследовали грязь в десяти российских городах: Уфе, Перми, Тюмени, Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Мурманске и Екатеринбурге. Наибольшее количество техногенного материала: пыли от стертых шин, со стройплощадок и просто бытового мусора было зафиксировано в Ростове-на-Дону. Соответствующий доклад опубликован в журнале Atmosphere.

«Образование городской грязи — серьезный источник опасности как для человека, так и для природы. Крупный мусор стирается в мелкую пыль, которая становится фактором риска для здоровья, непосредственно попадая в дыхательную систему, а оттуда — в кровь. Все это повышает вероятность развития рака легких, инсульта и болезней сердца», — говорится в докладе.

Экологи отобрали по 40 проб из жилых дворов в каждом исследуемом городе. Образцы они классифицировали по размеру частиц, их структуре и составу. В городской грязи Ростова-на-Дону оказалась наибольшая доля техногенных частиц — 43%. За ним следуют Нижний Тагил (31%), Магнитогорск (29%), Екатеринбург (25%) и Нижний Новгород (24%). Во всех городах техногенная часть была представлена частицами шлаков, осколками стекла, строительных материалов (штукатурка и кирпич) и бытовым мусором.

«Пыль, образующаяся при истирании более крупных частиц, в городе поднимается на высоту одного-двух метров — как раз в зону дыхания взрослого человека. Мы вдыхаем ее, а также бактерии, вирусы, аллергены, разнообразные токсичные соединения, которые адсорбированы на пыли», — пояснил кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН и Института геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого УрО РАН Андриан Селезнев.

Ученые надеются, что их исследования посодействуют принятию мер на производствах и уменьшат загрязненность воздуха в городах.