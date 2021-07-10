На развитие сельских территорий дополнительно выделят 6 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 6 млрд рублей на развитие сельских территорий. Кроме того, правительство РФ одобрило изменения в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты, позволяющие фермерам продавать свою продукцию на землях сельхозназначения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Из 6 млрд рублей, выделенных на развитие сельских территорий, треть средств будет направлена на поддержку сельской ипотеки под 3% годовых. Это позволит улучшить жилищные условия 14 тыс. семей. Более 2,7 млрд рублей пойдут на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 российских регионах, более 1,1 млрд – на создание детских и спортивных площадок, благоустройство зон отдыха и ремонт дорог в 44 субъектах РФ.

Кроме того, правительство одобрило законопроект, позволяющий устанавливать временные торговые объекты на сельхозземлях.

«Законопроектом крестьянские (фермерские) хозяйства и кооперативы наделяются правом на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства на принадлежащих им земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения», — пояснили в пресс-службе правительства.

Законопроект уточняет, что нестационарные торговых объекты должны размещаться без нарушения почвенного слоя на участках, не относящихся к пашне, мелиорированным землям или к особо ценным продуктивным сельхозугодьям.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 марта 2022 года строительство одного жилого дома на участке земли сельхозназначения.





