МВД предложило кардинально изменить схему легализации мигрантов

Министерство внутренних дел РФ подготовило новую редакцию закона об условиях въезда и пребывания иностранцев. Помимо получения патентов, мигрантов могут обязать оформлять ID-карты с регистрацией на портале госуслуг, вставать на учет в реестре иностранных работников, а также подписывать «соглашения о лояльности», которое предполагает отказ от участия в несанкционированных митингах. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на законопроект.

В 171-страничном документе ведомство предлагает всем иностранным трудовым мигрантам, в том числе из безвизовых стран, выдавать на десять лет «единый документ» — ID-карту с электронным носителем. Ее можно будет получить после прохождения дактилоскопирования, медосмотра, приобретения полиса ДМС и создания личного кабинета на портале госуслуг. После оформления карты необходимо будет внести авансовый платеж на налог физлиц (по патенту) и подать заявление в МВД на включение в реестр иностранных работников.

Работодатели, привлекающие мигрантов, должны записываться в другой реестр, указывая в нем требуемое число работников и внося изменения о заключенных и расторгнутых контрактах.

Проект закона упраздняет систему выдачи разрешений на временное проживание (РВП). Вместо нее предлагаются три миграционных режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание (свыше 90 дней в течение года) и бессрочное постоянное проживание —

на него могут претендовать прожившие в РФ не менее года.

Также МВД предлагает въезжающим в РФ трудовым мигрантам подписывать «соглашение о лояльности», в котором они отказываются от участия в экстремистских организациях и в несанкционированных собраниях. По нему иностранец обязуется оплатить расходы на свою высылку в случае нарушения условий соглашения. При этом, выслать мигрантов, согласно новому законопроекту, можно будет не только по решению суда, но и на основании акта МВД.

Глава комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Костровский заявил изданию, что новая схема усложнит наем мигрантов на стройки, так как для этого потребуется «обелить» всю деятельность, в связи с чем затраты на таких работников автоматически подорожают.

Ранее Expert.ru сообщал, что за последнее десятилетие всего пять стран привлекли более 50% всех квалифицированных мигрантов: в порядке убывания это США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия. В России сохраняется положительный баланс притока и оттока мигрантов, при этом, приток несколько выше.

