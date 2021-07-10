На месте двух долгостроев в Москве появятся новые общественно-деловые пространства - заммэра Ефимов

Новые общественно-деловые пространства появятся благодаря реорганизации двух долгостроев в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Северном административном округе Москвы. В результате чего будет создано почти 900 рабочих мест. Реализация проектов позволит инвесторам получить льготы в размере около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сформировать в Москве комплексную сбалансированную застройку, создать новые рабочие места и разгрузить центр помогают две смежные программы – стимулирование создания мест приложения труда и «Индустриальные кварталы» - в них инвесторы могут участвовать одновременно.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах Москвы появится около 35 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, в их числе магазины, кафе, спортивные и досуговые центры, где будет работать около 860 человек. Реализуя эти проекты, девелоперы смогут получить льготу в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда в размере 1,5 млрд рублей по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья», – рассказал заммэра.

Развитие заброшенных промзон помогает решить проблему долгостроев с длинной историей. Например, как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, один из долгостроев, который вовлекли в проект «Индустриальные кварталы», находится в Тимирязевском районе столицы и не использовался уже 17 лет, а второй – в Левобережном районе – 11 лет. Всего на данный момент у Москвы в планах реорганизовать шесть первых территорий с долгостроями площадью свыше 7,7 га, в них инвестируют более 21 млрд рублей.

Объединение двух программ по развитию территорий Москвы благоприятно сказывается на децентрализации столицы, создании на неиспользуемых заброшенных территориях деловых кластеров, которые принесут москвичам десятки тысяч рабочих мест и возможность работать вблизи мест проживания. Проекты планируется реализовать за частные средства – бюджетный эффект от реорганизации шести долгостроев составит почти 3 млрд рублей в год.