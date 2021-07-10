Путин поручил отправить на море пострадавших от пожаров челябинских детей

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать летний отдых на Черном море детям Челябинской области, эвакуированным из-за лесных пожаров. Такое решение глава государства принял после доклада губернатора региона Алексея Текслера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната», — заявил Песков.

По его словам, Путин в ответ на это дал поручение правительству, администрации президента и управделами Кремля «принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье».

Кроме того, президент поручил губернатору Челябинской области оформить предложения по восстановлению утраченного в результате природной стихии жилья.

В этом регионе в данный момент огнем охвачено около 14 тыс. гектаров. Пожары распространились на населенные пункты Джабык и Запасное, там уже сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов. В пяти пунктах временного размещения сейчас находятся 179 человек, из них 128 — дети. Сообщается об одном погибшем — 78-летнем жителе Джабыка.



