Регулятор ЕС сообщил о рисках для сердца после вакцин Pfizer и Moderna

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подвел предварительные итоги исследований побочных эффектов одобренных в ЕС вакцин от коронавируса. В отчете, в частности, говорится, что препараты Comirnaty и Spikevax (производства Pfizer/BioNTech и Moderna) в крайне редких случаях могут вызвать воспаления сердца — миокардит и перикардит.

«В ЕС было введено около 177 млн доз вакцины Pfizer, случаев миокардита после нее у привитых было 145, перикардита — 138. Прививок Moderna было сделано около 2 млн, среди вакцинированных выявили по 19 случаев обоих воспалений сердца», — говорится в исследовании.

Вакцину Janssen от компании Johnson & Johnson европейский регулятор не рекомендовал делать людям с синдромом капиллярной утечки, так как два пациента, имеющих это заболевание, скончались после прививки. Людей с синдромом Гийена — Барре предостерегли от вакцинации препаратом от AstraZeneca из-за «маловероятной неблагоприятной реакции организма».

В отчете европейского регулятора не упоминаются российские вакцины, поскольку ни одна из них не зарегистрирована в ЕС.

Ранее Expert.ru сообщал, что по данным правительства Израиля, вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech менее эффективна против коронавируса, вызванного штаммом Delta. Этот препарат по-прежнему предотвращает тяжелое течение болезни в 93% случаев, однако при этом наблюдается общее снижение эффективности вакцины до 64%.

