В Роскосмосе нашли способ электрификации Марса

Специалисты конструкторского бюро «Арсенал», подведомственного Роскосмосу, предложили создать атомную электростанцию на будущей российской базе на Марсе для снабжения электричеством. Ее планируется доставить с помощью ядерного буксира «Зевс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Арсенала».

Согласно проекту, «Зевс» доставит АЭС на марсианскую орбиту, а оттуда она будет спущена на парашюте. После посадки в АЭС активизируется ядерная энергоустановка и таким образом будет запущено энергоснабжение марсианской базы.

Ядерный буксир «Зевс», размещенный в точке либрации системы «Солнце — Марс», с помощью средств ретрансляции сигналов позволит также организовать высокоскоростной канал передачи информации на Землю.

Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России уже более 10 лет. Ранее сообщалось, что он может быть использован для выведения из строя космических аппаратов потенциальных противников с помощью электромагнитного импульса и «стрельбы» лазером.

Российско-европейская миссия на Марс стартует с Байконура 26 сентября 2022 года, заявил ранее «Эксперту Online» глава группы исследования Марса в Европейском космическом агентстве (ЕКА) Франсуа Спото. Руководитель российской части научной нагрузки миссии Даниил Родионов был чуть более осторожен и обозначил ожидаемое пусковое окно с 20 сентября по 1 октября того же года. Старт миссии будет осуществлен с помощью российской ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Помимо следов воды марсоход будет искать на планете признаки прошлой, а возможно и существующей жизни.

