Синоптик пообещал москвичам «срыв крышки парникового котла»

Ливни и грозы прогнозируются в столичном регионе в следующие выходные, только через неделю, после очередных тепловых рекордов, затянувшийся антициклон уйдет. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Крышку парникового котла все-таки сорвет в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы», — сообщил Тишковец.

По его словам, жара на большей части европейской России продлится еще неделю. В Москве ночью ожидается плюс 16-21, а днем столбики термометров будут доходить до 30-35 градусов.

Действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели, а это случается крайне редко. Июль 2021 года должен войти в историю, как один из самых засушливых за последние 55 лет. Так, 13, 15 и 16 июля столицу ждут три тепловых рекорда. Они побьют жару 1936 года, когда было зафиксировано плюс 32,4 градуса, 1951 года (плюс 33,2) и 2010-го (плюс 33,6).

Тишковец отметил, что во второй половине следующей недели кучево-дождевые облака немного освежат воздух — до плюс 25-30 градусов. А в последней декаде июля вероятность осадков вырастет, хоть и выпадет около половины положенной нормы.

