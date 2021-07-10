В Киеве предложили выдворить россиян из Крыма

Более полумиллиона российских граждан, проживающих на территории «временно оккупированного Крыма», должны быть выдворены за его пределы. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«При населении Крыма в 2,5 миллиона по меньшей мере там 500 тысяч людей не являются местными жителями. У нас есть разные позиции, вплоть до депортации. Но я сторонник юридической процедуры под названием — выдворение», – заявил Резников.

Он уточнил, что выдорению должны подлежать граждане, попавшие в Крым «не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку» (пункты пропуска на полуостров с украинской стороны).

Кабмин Украины рассматривает несколько вариантов дальнейшего будущего россиян в Крыму. Однако ранее советник руководителя офиса президента Игорь Жовква заверил, что депортации не будет, так как это является нарушением прав человека. При этом он отметил, что после возвращения полуострова Украине, многие коренные жители захотят вернуться в Крым.