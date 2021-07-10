В Минске оценили предложение построить стену на границе с Литвой

Минск не возражает против строительства ограждения на границе Белоруссии и Литвы, а сэкономленные на охране границ средства планирует пустить на социальные нужды. Об этом в интервью RT заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Ради бога, пусть строят. На сей счёт уже всё сказано. Те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, мы переведем на нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», — сообщил Макей.

Он пояснил, что Запад вводит санкции против Минска вопреки положениям международного права. Именно поэтому, по его словам, власти Белоруссии вынуждены искать дополнительные средства, чтобы возместить финансы и продолжить реализацию задуманных проектов.

О строительство стены на границе с Белоруссией три дня назад заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Аргументировала она это решение ростом числа нелегальных мигрантов. По ее данным, с 1 июня на границе задержали более тысячи человек.

Ранее Expert.ru сообщал, что 2 июля правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции. По данным литовской погранслужбы, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз. Сообщается, что среди них много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на это ответил, что Минск больше не будет сдерживать поток приезжающих в ЕС, потому что из-за санкций на это не хватает ни денег, ни сил.