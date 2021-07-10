В России зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в российских регионах выявили 25 082 заболевших коронавирусом. С болезнью справились 17 750 человек. Скончались от инфекции 752 жителя РФ — это максимальный показатель за всю пандемию.

«По состоянию на 10 июля коронавирус выявлен у 5 758 300 жителей РФ (+25 082 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших за поседние 24 часа зарегистрировано в Москве (5 694), Подмосковье (2 487) и Санкт-Петербурге (1 978). Наименьший прирост зараженных COVID-19 выявлен на Чукотке (11) и в Ненецком АО (16).

Наибольшие показатели суточной смертности от коронавируса зафиксированы в Москве (108), Санкт-Петербурге (102), а также в Нижегородской и Иркутской областях (по 28).

За все время пандемии в России от коронавируса вылечились 5 182 837 человек, умерли — 142 253. Под медицинским наблюдением остаются 1 083 270 жителей РФ.

Россия находится на пятом месте по числу заболевших коронавирусом. По этому показателю лидируют США (33 838 746), Индия (30 795 716), Бразилия (19 020 499) и Франция (5 865 767).

