Еще 200 столичных электробусов укомплектует резидент ОЭЗ Москвы - заммэра Ефимов

В 2021 году резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит комплектующие для 200 новых московских электробусов. В общей сложности компания оснастит 600 единиц пассажирского электротранспорта Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы. Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов, а в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин», - сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что компания является крупнейшим в Европе производителем батарей для электробусов и экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Турцию и на Ближний Восток.

В июне 2021 года московский парк электробусов достиг 650 машин, к концу года его планируется увеличить до одной тысячи единиц.

«Резидент ОЭЗ Москвы для оборудования электробусов использует литий-титанатные аккумуляторные батареи, что позволяет машинам проезжать 40-50 километров на одном заряде, тратя на подзарядку всего от 6 до 10 минут. Кроме того, применяемые инженерные решения дают возможность электробусам работать даже при рекордно низких и высоких температурах, что очень актуально для переменчивой погоды столицы», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» в начале 2021 года. На площадке «Алабушево» предприятие планирует создать завод по производству аккумуляторов для электробусов и серийному выпуску электрогрузовиков.

По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, максимальная мощность завода составит одну тысячу комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно. Инвестиции в реализацию проекта достигнут 375 млн рублей.

Статус резидента особой экономической зоны столицы позволит компании существенно экономить на налогах и других обязательных платежах. Это даст возможность предприятию инвестировать дополнительные средства в развитие сервисного обслуживания поставленного оборудования.

В конце 2020 года компания DriveElectro представила первый в России грузовик на электрической тяге Moskva. Электромобиль был передан крупнейшему в стране ритейлеру «Магнит» для тестовой эксплуатации. В случае успешного испытания автомобиля, компания планирует произвести для ритейлера на собственном заводе еще 200 электрогрузовиков.