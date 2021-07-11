Бизнесмен Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет

Ракетоплан Unity компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона успешно отправился в свой первый испытательный полет с пассажирами на борту. Старт в прямом эфире транслировался на сайте компании. Изначально полет был запланирован на 13:00 GMT (16:00 мск), но был перенесен на полтора часа из-за погодных условий.

Помимо двух пилотов, на орбиту отправились сам Брэнсон, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Ракетоплан Unity поднимется в атмосферу на высоту около 15–20 км с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, который Брэнсон назвал VMS Eve (Virgin MotherShip Eve) — в честь своей матери Евы. Затем Unity отсоединится от корабля и запустит собственный ракетный двигатель, который проработает 60 секунд. Ракетоплан разгонится и поднимется на высоту более 80 км. Там члены экипажа несколько минут пробудут в невесомости. Затем пилоты в ручном режиме проведут торможение и в режиме планера корабль приземлится на взлетно-посадочную полосу космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико.

Согласно замыслу разработчиков, Unity, отделившись от носителя, проведет в полете более двух часов.

Первый полет с Бетом Мозесом Virgin Galactic провела 22 февраля 2019 года.

В конкурирующей компании Blue Origin отказались признавать полет Virgin Galactic космическим, так как Unity не преодолеет границу космоса на высоте в 100 км над Землей. Владелец компании Джефф Безос сообщил, что сам он в космос отправится 20 июля на корабле New Shepard.



Ранее Expert.ru сообщал, что Virgin Galactic совместно с изготовителем автомобильных двигателей Rolls-Royce намерена создать самолет будущего, который сможет летать со скоростью в три раза больше скорости звука.Предполагается, что это будет сверхсовременный самолет с треугольным крылом вместимостью 9-19 пассажиров, который будет летать на высотах выше 18 тысяч метров со скоростью 3Mach (приблизительно 3700 км/час). По словам Джорджа Уайтсайдса, отвечающего в Virgin Galactic за космическую программу, новый самолет будет сочетать в себе «безопасность и космические путешествия».

