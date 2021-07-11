Глава Минвостокразвития объяснил взлетевшие цены на икру

Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами нормализуется к осени, снизить ее стоимость можно только, увеличив предложение. Так глава Минвостокразвития Алексей Чекунков прокомментировал информацию с Дальнего Востока, где килограмм икры сейчас стоит 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года еще не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. Искусственно регулировать эти вопросы сложно, это значит вмешиваться в рынок. Самый верный способ понижать цены — увеличивать предложение», — заявил Чекунков.

При этом он рассказал, как в России «неплохо работает программа "квоты в обмен на инвестиции"», обновляется флот, строятся рыбоперерабатывающие заводы. В проекте — создание рыбных рынков по всему Дальнему Востоку, а также рыбной биржи.

Между тем, на Сахалине свежую икру лососевых — горбуши и симы — сейчас продают по 10 тыс. рублей за килограмм. Столько же стоит икра чавычи первой камчатской путины в Благовещенске. Во Владивостоке красная икра вообще исчезла из части крупных магазинов, на рынке ее цена доходит до девяти тысяч рублей за килограмм. Опрошенные агентством местные жители говорят, что цены на деликатес вдвое выше прошлогодних. Стоимость икры с Камчатки вылова 2020 года начинается в регионе от 4 тысяч рублей за килограмм.

По данным Росстата, цена за килограмм отечественной икры лососевых рыб по итогам июня составила 4,84 тыс. рублей. За год она выросла на треть (в июне 2020 года она стоила 3,63 тыс. рублей).

Ранее Expert.ru сообщал, что красная икра в рознице непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. рублей за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. рублей. Однако оптовые цены за год повысились еще больше. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев оценивает их рост в 50%.

