Мишустин подписал постановление о создании новой экономической зоны

Под Великим Новгородом на площади в 180 гектаров будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа «Новгородская». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает его пресс-служба.

«На территории ОЭЗ будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Также планируется запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов», — говорится в сообщении правительства.

Часть территории, отведённой под ОЭЗ, уже имеет инженерную и транспортную инфраструктуру. Дальнейшим обустройством участка займутся региональные власти, для этого потребуется 1,3 млрд рублей.

В правительстве рассчитывают, что в новой ОЭЗ будет создано более 700 рабочих мест, компании-резиденты вложат в экономику региона порядка 8 млрд рублей.

По данным министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачева, создание ОЭЗ позволит увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет региона почти на 800 млн рублей за 10 лет.

На сегодняшний день в России действуют 38 ОЭЗ. От размещения в них предприниматели получают ряд преимуществ: налаженную инфраструктуру и коммуникации, минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции.

Как ранее сообщал Expert.ru, единственная столичная особая экономическая зона «Технополис Москва» набирает обороты: за последние три года количество резидентов увеличилось почти вдвое, а общий объем вложенных средств — втрое. Главной точкой притяжения инвестиций в ОЭЗ становится фармацевтическая отрасль.

