Перспективы появления СПГ на Курилах поразили японцев

На Южных Курилах, которые Япония продолжает считать своими «северными территориями», наблюдается стемительное развитие инфраструктуры, а запуск терминала и завода по приему и переработке сжиженного природного газа (СПГ) через два года должен существенно улучшить жизнь проживающих там россиян. Об этом, не скрывая удивления, сообщает портал Yahoo News Japan. При этом японское издание подчеркивает, что Россия таким образом планирует усилить контроль над этими территориями.

«В период с октября по декабрь 2023 на острове Итуруп будет запущен новый терминал и завод по приему и переработке сжиженного природного газа (СПГ). СПГ как энергоноситель появляется на Южных Курилах впервые. Соответствующее заявление сделала Сахалинская областная администрация», — сообщает портал.

В настоящее время для производства электричества и тепла на Южных Курилах используется уголь и дизельное топливо. Это дорого и не экологично, поэтому местные жители считают заявленные планы историческим событием. Автор статьи утверждает, что улучшая условия проживания на Курилах российская власть преследует только одну цель — усилить контроль над этой территорией. А гарантией того, что планы будут реализованы, является участие в этом проекте «Газпрома».

Японские читатели оставили множество комментариев под этим соощением. Некоторые призвали отказаться от подписания мирного договора с Россией и ввести санкции, а кто-то предложил «доводить до россиян правильную информацию через спутниковые каналы».

Ранее Expert.ru сообщал, что переговоры по Курилам между Россией и Японией были отложены из-за эпидемии коронавируса. Москва и Токио планировали обсудить посещения Курил для бывших жителей Японии в безвизовом режиме.

После завершения Второй мировой войны Москва и Токио не смогли подписать мирный договор из-за нерешенной территориальной проблемы вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Япония считает Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

