Собянин заявил о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва переживает сложные времена в связи с распространением COVID-19, однако пик заболеваемости уже пройден. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена. Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», — сообщил Собянин.

Он также отметил, что цифры снижения заболеваемости «сами по себе» мало что говорят, так как число пациентов с тяжелым течением коронавирусом по-прежнему большое — порядка 1,7 тыс. в день.

При этом Собянин подчеркнул, что в городе ничего «даже притормаживать не стали»: продолжалось строительство, ремонт дорог, реновация и благоустройство.

За всё время пандемии в Москвы было выявлено 1 423 828 заболевших коронавирусом, скончались от инфекции 23 538 человек, вылечились 1 221 766.

Ранее представитель Депздрава Москвы Полина Беляева сообщила Expert.ru, что эпидемиологическая ситуация в городе пока остается напряженной. Это связано с распространением в столице индийского штамма COVID-19, который фактически вытеснил все остальные. Он отличается от ранее действующих штаммов. Во-первых, он в 2-3 раза заразнее, чем «уханьский», а также он повышает риск госпитализации более чем в два раза по сравнению с британским вариантом. Во-вторых, его инкубационный период гораздо меньше – примерно 3-5 дней.

