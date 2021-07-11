Томские ученые создали раствор для увеличения нефтедобычи

Ученые томского Института химии нефти (ИХН) СО РАН совместно с «Сибирским химическим комбинатом» (СХК) создали нефтевытесняющую композицию «ГБК-Ф» для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Она повышает нефтеотдачу на 5-7%, сообщила РИА Томск заведующая лабораторией коллоидной химии нефти, доктор технических наук, профессор Любовь Алтунина.

«СХК привез нам продукты. Мы попробовали сделать композицию, быстрым методом испытать. Она растворяет терригенную породу в два-три раза лучше. На 5-7% повышается нефтеотдача», – сообщила Алтунина.

Ученые поставили перед собой задачу создать концентрированные жидкие и твердые товарные формы композиции, которые можно было бы привезти в нужное место и разбавить водой. Это позволило бы значительно снизить затраты на транспортировку. Они разработали пока только жидкую товарную форму с несколькими вариантами состава и температурой застывания от минус 30 до минус 50 градусов. Для испытаний они планируют изготовить 50 тонн жидкости.

По данным специалистов, запасы традиционных нефтяных месторождений в Томской области заканчиваются, из-за этого добыча уже к 2025 году может сократиться вдвое – с 10 до 5 млн тонн. Для решения этой проблемы «Газпром нефть» запустила в регионе проект «Палеозой» по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти. Для испытания и внедрения передовых технологий там построят специальный полигон. На этом полигоне будет опробована и разработка специалистов Института химии нефти. В случае успеха будет запущено ее полноценное производство.

Ранее заместитель директора НПО «НИИПАВ» Аркадий Чебаксаров заявил в интервью Expert.ru, что без добавления химических реагентов нефтедобыча в России обречена на провал. Объёмы добычи с каждым годом будут сокращаться, нефть будет подниматься всё хуже и хуже. Современные химреагенты нужны для того, чтобы помогать буровым поднимать нефть и нивелировать риски.

