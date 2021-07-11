Учёные нашли способ быстрее выучить иностранный язык

Написание букв и слов от руки значительно увеличивает скорость изучения иностранного языка. К такому выводу пришли специалисты Университета Джонса Хопкинса, сообщает Psychological Science.

В исследовании приняли участие 42 добровольца. Их разделили на три группы. Участники эксперимента в первой группе писали арабские буквы от руки, во второй — набирали текст на компьютере, а в третьей — смотрели обучающие ролики.

Они учили по одной букве и затем пытались воспроизвести то, что увидели и услышали. После шести занятий их проверили. Наилучших результатов достигли люди из первой группы.

Таким образом, ученые сделали вывод, что детям очень важно писать буквы от руки, причём тщательно выводить ручкой каждую букву. Также они посоветовали учителям не злоупотреблять видеоматериалами в младших классах, так как это тормозит развитие образного мышления.

