В Москве за день закончилась вакцина «КовиВак»

Всего за сутки закончилась поступившая в столицу партия вакцины «КовиВак». О том, что препарат появился в прививочных пунктах Москвы стало известно 9 июля, а уже на следующий день вечером объявили, что его запасы уже исчерпаны. На сайте мэра Москвы сказано, что ожидается новая поставка препарата.

«Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», — говорится в сообщении.

Привиться этой вакциной можно было в 14 павильонах, расположенных в разных районах столицы, без предварительной записи. В каждом из них было не более 850 доз препарата. В результате, за прививкой выстроились огромные очереди, люди стояли на жаре по 3-5 часов. По некоторым данным, в парке 50-летия Октября место в очереди продавали за 15 тыс. рублей.

Власти Москвы уже дважды приостанавливали запись на вакцинацию «КовиВаком» — 22 июня и 28 июня в связи с нехваткой препарата.

В России в данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: помимо «КовиВака», это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Цельновирионная вакцина «КовиВак» создана в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. В своем составе она имеет инактивированный вирус SARS-CoV-2. Он вызывает у пациента иммунную реакцию, так как содержит весь набор белков вирусной частицы. Эффективность вакцины, по предварительным оценкам разработчика, составляет более 80%.

Ранее представитель Депздрава Москвы Полина Беляева сообщила Expert.ru, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител, так как набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость коронавирусом. По ее мнению, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем.

