В Росавиации прокомментировали очереди в московских аэропортах

Аэропорты столицы принимают меры по разрешению ситуации с большими очередями на стойках регистрации, которые возникли из-за проверки перед вылетом ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации», — отметили в ведомстве.

Официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин заверил, что время ожидания на регистрации рейсов в Шереметьево в воскресенье не превышает обычное, при этом, он все же попросил пассажиров прибывать в аэропорт заранее. Такую же просьбу аэропорт разместил в своих аккаунтах в соцсетях.

Днем ранее в дирекции по связям с общественностью Шереметьево пояснили, что причиной длинных очередей стала необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, уточнение срока их действия и соответствия персональным данным. Чтобы разрешить эту ситуацию, в аэропорту выделили дополнительные стойки регистрации.

Подобная ситуация наблюдалась также во Внуково.

Ранее Expert.ru сообщал, что лица, прибывающие в Болгарию из России, Испании и Кипра, должны иметь при себе цифровой сертификат ЕС о прививке или отрицательный тест ПЦР. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда на территорию Болгарии. Такие же правила действуют на все международные направления из РФ.

